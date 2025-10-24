Así estará el clima en Hermosillo hoy viernes 24 de octubre: Sol, calma y sin LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amanece este viernes 24 de octubre de 2025 con un ambiente fresco que poco a poco se transformará en una jornada soleada, ideal para quienes planean actividades al aire libre o realizar traslados durante el día. El cielo permanecerá despejado durante la mayor parte de la jornada y las temperaturas irán en aumento conforme avance la mañana, aunque el viento se mantendrá en calma. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Hermosillo este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este viernes 24 de octubre se espera un día mayormente soleado en la capital de Sonora, con temperaturas que oscilarán entre los 16 y los 30°C, un índice UV que pasará de bajo a medio en las horas centrales del día. Durante la mañana, Hermosillo registrará un amanecer fresco con el termómetro marcando cerca de 16 grados, acompañado por un cielo despejado y un viento suave del noreste que oscilará entre los siete y 14 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este viernes. Foto: Conagua

La sensación térmica será similar a la temperatura ambiente, por lo que se recomienda usar una prenda ligera si se sale temprano. A partir de las 8:00 de la mañana, el sol comenzará a intensificarse gradualmente, alcanzando los 22 grados a las 9:00, lo que dará paso a un ambiente más cálido y agradable.

En la tarde, el calor característico de Hermosillo volverá a hacerse presente. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, el cielo estará totalmente despejado, con temperaturas que rondarán los 28 a 30 grados y una sensación térmica ligeramente menor debido a la baja humedad. El viento, procedente del norte y luego del oeste, se mantendrá entre los siete y 22 kilómetros por hora, con un índice UV medio, por lo que se recomienda utilizar bloqueador solar con un factor de protección entre seis y 10, especialmente para quienes planean permanecer al sol durante periodos prolongados.

En nuestro #VideoPronóstico infórmate sobre las condiciones del tiempo que se prevén para hoy en #México. ¡Muy buenos días! pic.twitter.com/4ceZwUDoy9 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

Al llegar la noche, el ambiente volverá a refrescar. A las 20:00 horas, el cielo permanecerá despejado y la temperatura descenderá a 25 grados, con una sensación térmica de 26. El viento disminuirá su intensidad, soplando levemente desde el oeste. Ya para las 23:00, el termómetro marcará alrededor de 22°C, ideal para quienes disfruten de las noches despejadas y tranquilas típicas del desierto sonorense.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)