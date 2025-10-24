Avanza creación de comisión de disciplina para bomberos de Ciudad Obregón tras denuncias de acoso interno

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de la polémica por presuntas denuncias de acoso al interior del departamento de Bomberos de Cajeme, se trabaja en la creación de una comisión que vigile y sancione el actuar de los elementos.

Jorge Alberto Ponce Salazar, Oficial Mayor del Ayuntamiento de Cajeme, señaló que el proceso de creación ya está avanzado. "La instrucción del alcalde es que los procesos se abran; estamos por concluir un reglamento propio para bomberos, vamos a crear la Comisión de Disciplina y Promoción en la que hemos estado trabajando", señaló.

La comisión de disciplina y promoción será integrada por el presidente municipal, el oficial mayor, el comandante de bomberos, el jurídico del ayuntamiento y el patronato, y estaría lista antes de culminar el 2025.

Al respecto, TRIBUNA entrevistó también al comandante de Bomberos de Cajeme, Víctor Manosalvas Mena, quien dijo que la comisión se trabaja desde marzo.

Cuando se hizo la comisión de seguridad pública, tránsito, protección civil y bomberos, presentamos nosotros un anteproyecto ante esa y otras instancias como la Oficialía Mayor, área jurídica y recursos humanos", aclaró.

El Departamento de Bomberos de Cajeme cuenta con un reglamento, considerado como obsoleto y que data de 1955, cuando las filas de los 'tragahumo' estaban conformadas solo por voluntarios; incluso en otras administraciones se habían hecho reglamentaciones, pero ninguna legal ante las autoridades. Hace 15 años que el departamento de bomberos dejó de ser parte de Seguridad Pública y pasó a ser del Ayuntamiento de Cajeme.

