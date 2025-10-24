DIF Navojoa rescata a don Ángel, adulto de 80 años que vivía en soledad y abandono en su hogar

Navojoa, Sonora.- Personal del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor en Navojoa, logró rescatar a un abuelito en situación de abandono, cuya integridad corría peligro.

Se trata de don Ángel, quien a sus 80 años de edad pasaba sus días en completa soledad al interior de su pequeño domicilio en la colonia Deportiva. De acuerdo a los vecinos, el adulto mayor vivía solo y dependía de algunas personas de buen corazón, quienes lo apoyaban ocasionalmente con alimento.

Gracias a un reporte anónimo y por instrucciones de la presidenta de DIF, Luz Argel Gaxiola Vega, el equipo de la Subprocuraduría de la Defensa del Adulto Mayor acudió para brindarle atención, protección y sobre todo cariño.

No solo se llevó ayuda, sino que también se escuchó su historia y se le ofreció el acompañamiento que tanto necesitaba… Tras valorar su situación, don Ángel fue ingresado al Asilo Sarita Castro, donde ahora recibe los cuidados, la alimentación y el afecto que merece; en ese lugar encontró compañía, tranquilidad y una nueva oportunidad para sentirse en casa y, lo más bonito de todo, hoy don Ángel volvió a sonreír", informó Jesús Aurelio Gómez Romero, subprocurador.

Fuente: Tribuna del Yaqui