Durazo presenta 'BeyonD Movilidad Compartida', prototipo de auto eléctrico que se fabricará en Sonora

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, presentó el proyecto del prototipo de un auto eléctrico 'BeyonD Movilidad Compartida' que se podría desarrollar con la participación de estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH).

Durante su intervención, el mandatario estatal dijo que este proyecto representa un avance para incursionar la electromovilidad en la industria automotriz del estado, pero también para el desarrollo educativo y la formación de ingenieros con experiencia.

Explicó que lo fabricarán estudiantes del ITH en el Centro de Innovación Industrial para Sectores Estratégicos, e impulsará la innovación de una nueva etapa de movilidad sustentable en Sonora.

El evento representa un punto de inflexión de la industria en el estado de Sonora, como lo representó merecidamente en su momento el establecimiento de la planta Ford, con el agregado ahora que estamos dando el primer paso para incursionar en una industria de electromovilidad, en la que aspiramos merecidamente a ser líderes, no solo en el país sino a nivel mundial”, detalló, Alfonso Durazo.

Desarrollándose este prototipo de vehículo eléctrico, estudiantes del Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH) de las diferentes ingenierías, participarán directamente en el proceso de manufactura, fortaleciendo sus capacidades en sectores estratégicos como la electromovilidad, los semiconductores y las energías renovables.

El proyecto Beyond Movilidad Compartida (BMC), desarrollado por Beyond Borders Automotive México, contempla la creación de un prototipo funcional para exhibiciones internacionales, así como una producción inicial de 2 mil unidades en una primera etapa.

Hoy iniciamos la construcción del prototipo del vehículo BEYOND en el Instituto Tecnológico de Hermosillo, un paso decisivo hacia la electromovilidad en México.



Fuente: Tribuna del Yaqui