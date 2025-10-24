Gobierno de Sonora impulsa la prevención de las inundaciones en Empalme

Empalme, Sonora.- Con las obras que anunció recientemente el gobernador Alfonso Durazo Montaño en los puentes Douglas y del ferrocarril, así como el bordo fusible de Ortiz y la presa Ignacio R. Alatorre, los riesgos de inundación en Empalme se reducirán al mínimo, manifestó el alcalde Luis Fuentes Aguilar.

El presidente municipal dijo que dichas obras son urgentes y necesarias para acabar con el problema de las inundaciones, y así quitar la incertidumbre de las familias que viven en zonas de riesgo cada vez que se presenta una lluvia extraordinaria.

Estamos muy contentos por este anuncio que hizo el señor gobernador, y porque sabemos que lo que dice lo cumple, los empalmenses nos quedamos más tranquilos", expresó.

Expuso que, como lo dijo el mandatario sonorense, en el puente Douglas se requiere de un trabajo de ingeniería que permita un adecuado flujo y reflujo de las mareas, de tal manera que cuando baja agua por los arroyos, en este caso 'Los Cuates' y desembocadura del Mátape, no incremente el nivel del agua en las colonias que se ubican a los márgenes de la bahía.

El primer edil señaló que por todos es sabido que en Empalme no se necesita de una lluvia fuerte para que se presente una inundación, pues basta con que llueva en la sierra para que los escurrimientos del Mátape lleguen a Bellavista, Pesqueira y Ronaldo Camacho, y así se presente una inundación.

Afortunadamente, en las últimas lluvias extraordinarias que se presentaron, el gobernador Durazo nos apoyó con maquinaria pesada para hacer trabajos de limpieza y desasolve de arroyos y canales, con lo que se pudo evitar una inundación”, enfatizó el alcalde empalmense.

Fuente: Tribuna del Yaqui