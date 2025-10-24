¿Habrá LLUVIAS en Sonora HOY? AsÍ estará el CLIMA este viernes 24 de octubre con el FRENTE FRÍO

Hermosillo, Sonora.- Si este viernes 24 de octubre de 2025 amaneciste con algo de frío, no te preocupes: el sol regresará con fuerza esta jornada en casi todo Sonora. Aunque el norte del país se mantiene bajo los efectos del Frente Frío Número 10, el estado tendrá un ambiente cálido a caluroso durante el día, ideal para quienes disfrutan del clima seco y los cielos despejados. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Sonora este viernes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada arrancará con temperaturas entre los 9 y 16°C en municipios del norte y centro, especialmente en zonas como Heroica Nogales, Agua Prieta y Nacozari de García, donde el ambiente será frío en las primeras horas del día. En contraste, localidades del sur como Ciudad Obregón, Huatabampo y Guaymas amanecerán más templadas, alrededor de los 19 a 20°C.

Así será el clima en Sonora este viernes. Foto: Conagua

Durante la tarde, el termómetro subirá notablemente. Se esperan máximas de entre 28 y 34°C, con los valores más altos en San Luis Río Colorado, que alcanzará los 34°C, y Ciudad Obregón, con 33°C. En Hermosillo, la capital, el clima rondará los 31 °C, con cielo mayormente despejado y sin pronóstico de lluvia. El viento soplará del oeste y suroeste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas que podrían llegar hasta los 70 kilómetros por hora en el oriente del estado, por lo que se recomienda precaución al conducir o circular en zonas abiertas.

Por la noche, el ambiente volverá a refrescarse. Se prevén temperaturas entre 10 y 18°C, especialmente agradables en municipios del norte y centro. No hay pronóstico de lluvias, pero sí de un cielo despejado y una ligera sensación de frescura, sobre todo en regiones serranas.

¿Y el clima en el resto de México?

Mientras Sonora disfruta de un viernes estable y mayormente soleado, otras regiones del país enfrentarán condiciones más intensas. El frente frío número 10 recorrerá el norte de México y, junto con la corriente en chorro subtropical, generará lluvias fuertes y posibles torbellinos o tornados en Chihuahua y Coahuila.

#Pronostico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/Sn4ALosqBF — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

También se esperan chubascos en estados del occidente y sur, como Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Veracruz, debido al ingreso de humedad desde el océano Pacífico y el golfo de México. En el sureste, la onda tropical número 39 provocará lluvias fuertes en Oaxaca y Chiapas, así como chubascos aislados en la península de Yucatán. Aquí en TRIBUNA te compartimos más detalles del clima en México.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)