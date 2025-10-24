¿Habrá lluvias en Sonora la noche de HOY viernes 24 de octubre? Así será el clima según la Conagua

Ciudad Obregón, Sonora.- Si estás pensando en salir de tu casa la noche de hoy viernes 24 de octubre, algo muy importante que tienes que hacer es revisar el pronóstico del clima, para que estés enterado si habrá una tormenta y cuáles serán las temperaturas máximas en la región donde vives. Quédate a leer TRIBUNA para que conozcas el reporte más actualizado de la Conagua y te enteres si se presentarán lluvias en las próximas horas.

El último reporte emitido por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indica que no habrá precipitaciones en la entidad gobernada por Alfonso Durazo para las próximas horas. Sin embargo, en otras regiones de México sí se esperan lluvias para esta noche y la madrugada del sábado, debido a que el Frente Frío número 10 recorrerá el norte del país, combinándose con una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión.

Los habitantes del norte de Coahuila esperan lluvias fuertes, mientras que la Conagua reportó que habrá chubascos en Chihuahua para la parte noreste y este y lluvias aisladas en Durango, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, Sonora no cuenta con pronóstico de lluvias.

Así estará el clima en Sonora esta noche de viernes por ciudades:

Ciudad Obregón espera una noche con clima templado; la máxima será de 26 grados mientras que la mínima de 19 casi a la medianoche. Hermosillo por su parte tiene un pronóstico de una máxima de 27 grados y una mínima de 22. Los habitantes de Navojoa tendrán un clima más cálido, con temperaturas que variarán entre los 28 y 20 grados.. Y en la frontera norte, es decir, en Nogales la temperatura máxima será de 21 y luego bajará hasta los 15.

¿Cómo será el clima mañana 25 de octubre de 2025?

En el último reporte de la Conagua se informó que para el estado de Sonora, mañana sábado 25 de octubre se esperan temperaturas máximas de 30 a 35 grados. En tanto que la Conagua Ciudad Obregón informó que se prevé un ambiente cálido al mediodía del sábado y del domingo 26 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui