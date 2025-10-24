Investigarán muerte de niña por picadura de alacrán, alistan Festival del Globo 2025 y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en el estado, sin perder mucho tiempo y en un solo lugar, quédate a ver y leer TRIBUNA. A continuación te presentaremos un resumen de noticias que te pondrán al día sobre la agenda estatal gracias: Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de este viernes 24 de octubre, conoce los detalles sobre el caso de una menor que murió en Hermosillo por una picadura de alacrán.

Intensifican fumigación y descacharre en Ciudad Obregón

La Dirección de Salud de Cajeme informó que intensificará las acciones de descacharre y fumigación, con el fin de erradicar la proliferación del mosco trasmisor del dengue y así evitar que se presenten nuevos casos.

Hermosillo se prepara para el Festival del Globo 2025

El alcalde Antonio Astiazarán realizó la presentación oficial del Festival del Globo 2025 y anunció conciertos gratuitos de Piso 21 y Los Apson, así como otras actividades. El evento se desarrollará en Hermosillo del 7 al 9 de noviembre.

Investigarán muerte de niña por picadura de alacrán

Durante su reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno revisará el caso de la muerte de una niña en Hermosillo, misma que falleció tras sufrir una picadura de alacrán en el jardín de niños al que acudía. Autoridades del IMSS ya confirmaron que no tenían el antídoto al momento de recibir a la menor en el hospital.

