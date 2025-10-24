Mayos piden resultados a impugnación de regiduría étnica en Etchojoa; acusaron acarreo en elecciones

Etchojoa, Sonora.- Integrantes de la etnia yoreme mayo, en el municipio de Etchojoa, alzaron la voz para exigir a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en Sonora, una respuesta ante la impugnación al proceso de elección de la regiduría étnica.

De acuerdo a los manifestantes, la principal queja fue el presunto acarreo de votantes durante el día de las elecciones, a pesar de que la jornada fue organizada exclusivamente para los integrantes de la etnia mayo en las comunidades indígenas de Etchojoa.

Esta denuncia fue interpuesta ante la Fepade en la Ciudad de México el pasado mes de febrero, para solicitar su intervención e impugnación a los resultados de la elección de la regiduría étnica, sin embargo, su queja tiene más de ocho meses archivada.

Nosotros queremos hacer público nuestro desacuerdo por la forma en la que se llevaron a cabo las cosas, ya que de acuerdo a las normas del Instituto Estatal Electoral (IEE) es exclusivamente para los miembros de la etnia mayo, pero fue evidente el arribo de camiones con gente externa", señaló Wilfredo Armenta Gastelum, asesor de los ocho pueblos originarios de la etnia mayo.

Los manifestantes hicieron el llamado a la Fepade en Sonora para que destrabe el proceso de impugnación y puedan volver a elegir a su representante en el cabildo de Etchojoa.

Nos duele de que se nos time en cuenta únicamente para utilizar a la etnia mayo, sin respetar nuestros usos y costumbres… No vamos a permitir que sea una simulación, queremos que respeten los derechos políticos de las comunidades indígenas", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui