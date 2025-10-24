Parque Industrial de Ciudad Obregón tiene hasta 25 por ciento de capacidad para nuevas empresas

Ciudad Obregón, Sonora.- Francisco Fernández Jaramillo, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), dio a conocer que el Parque Industrial de Ciudad Obregón (PICO) dispone de entre un 20 y un 25 por ciento de su capacidad para albergar nuevas empresas.

En ese sentido, el líder de los industriales en la localidad indicó: "Nuestro Parque Industrial cuenta con las condiciones necesarias para recibir nuevas inversiones, disponiendo de espacio libre para la instalación de más industrias".

Agregó que, a fin de atraer nuevas inversiones al mencionado complejo industrial, los condominios del PICO buscan reactivar el Comité de Usuarios del Parque Industrial de Ciudad Obregón, con el objetivo de impulsar y promover la ocupación de estos espacios.

Fernández Jaramillo destacó que, pese a los esfuerzos del sector privado, la industria en nuestro país mantiene una postura cautelosa en temas de inversión, debido al ambiente de incertidumbre derivado de las especulaciones políticas y económicas relacionadas con la renovación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos.

Comentó que otros factores que generan incertidumbre en el sector industrial de la región son los relacionados con aranceles hacia México, así como las discusiones sobre la reforma a la Ley de Amparo y la Reforma Fiscal 2026.

Actualmente, las industrias instaladas en el Parque Industrial generan aproximadamente 14 mil empleos, lo que representa un aporte significativo al desarrollo económico de la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui