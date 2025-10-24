Viernes con NIEBLA y CALOR en Ciudad Obregón: Pronóstico del clima Sonora HOY 24 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- Ciudad Obregón amaneció envuelta en una ligera neblina, pero el panorama promete transformarse rápidamente en una jornada mayormente soleada y con temperaturas cálidas. Este viernes 24 de octubre de 2025 se perfila como un día estable, con un cielo despejado por la tarde y noche, ideal para quienes planean actividades al aire libre o disfrutar de un inicio de fin de semana tranquilo. Aquí el pronóstico del clima completo.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, Cajeme tendrá un comportamiento climático variable durante las primeras horas del día, pero conforme avance la mañana, el sol dominará el cielo, dejando atrás la humedad matutina. Las temperaturas oscilarán entre los 21 y 33°C, con vientos suaves provenientes del oeste y noroeste.

Así será el clima en Ciudad Obregón este viernes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el día inició con cielos cubiertos y presencia de niebla alrededor de las 06:00 horas, lo que provocó una sensación térmica ligeramente más fresca, cercana a los 20°C. Sin embargo, a medida que el sol fue apareciendo, el ambiente comenzó a mejorar, con una temperatura promedio de 24 grados hacia las 08:00 y un cielo parcialmente nuboso. La humedad fue perceptible, aunque sin lluvias ni vientos fuertes.

Para el mediodía y primeras horas de la tarde, el pronóstico indica condiciones plenamente soleadas. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, Ciudad Obregón alcanzará su punto más cálido del día, con temperaturas de hasta 33°C y una sensación térmica que rondará los 32. Los vientos del suroeste y oeste soplarán de forma ligera, entre 11 y 27 kilómetros por hora, sin generar cambios significativos en la estabilidad del clima. El índice UV será alto, por lo que se recomienda aplicar protector solar si se realizan actividades bajo el sol.

#Pronostico para el noroeste y norte de #México en las próximas tres horas. pic.twitter.com/TuDeFCuSNJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 24, 2025

Hacia el atardecer, el calor comenzará a disminuir de manera gradual. A las 17:00 horas el termómetro marcará alrededor de 30 grados, con una sensación ligeramente más templada debido a la brisa del oeste. El cielo se mantendrá despejado, y con el paso de las horas, el ambiente se tornará más fresco y agradable, ideal para paseos o reuniones al aire libre.

Durante la noche, el clima será tranquilo y despejado. A las 20:00 horas se esperan temperaturas cercanas a los 23 grados, descendiendo a 21 hacia las 23:00. Los vientos serán suaves y el índice UV permanecerá en nivel bajo, permitiendo un cierre de jornada sereno. No se prevén lluvias ni cambios drásticos de temperatura, lo que consolida un viernes estable y con buenas condiciones atmosféricas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)