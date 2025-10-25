Alfonso Durazo destaca los avances de Sonora en captación de inversión extranjera

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la administración del gobernador Alfonso Durazo Montaño, en los últimos cuatro años se han captado en la entidad tres mil 500 millones de dólares de inversión extranjera directa, con esto, Sonora se ha consolidado como un gobierno facilitar del establecimiento de nuevas industrias.

El mandatario estatal mencionó que, desde el inicio de su administración se ha trabajado intensamente en los procesos de mejora regulatoria para simplificar los trámites requeridos para la apertura de nuevas empresas, posicionando a Sonora como la plataforma ideal para la expansión industrial.

Lo anterior se traduce en más y mejores empleos para la población, al alcanzar Sonora 823 mil puestos laborales totales, con una tasa de desempleo de solo 2.5 por ciento, siendo la más baja en la historia de la entidad.

Durazo Montaño añadió que, estos resultados son reflejo de la transformación integral que se impulsa en el estado, también con la apertura de más opciones de esparcimiento turístico, tales como los nuevos malecones, la creación del sistema artificial de arrecifes, único en América Latina y que contempla una decena de barcos en San Carlos, de los cuales tres ya han sido hundidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui