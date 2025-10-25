Ambiente fresco en el sur de Sonora: Así será el clima en el estado durante este fin de semana

Ciudad Obregón, Sonora.- Con mínimas de 13 grados centígrados, se registrarán amaneceres y atardeceres de ambiente fresco en el sur de Sonora, principalmente para la región serrana, informó Guadalupe Jiménez Ortega.

La encargada del área de meteorología de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Obregón detalló que, en contraparte, los valores máximos serán de hasta 35 grados centígrados con ambiente cálido al mediodía de sábado y domingo.

Estas condiciones están siendo provocadas por una vaguada; es una baja fría que está en el suroeste de Estados Unidos, pero afecta a Sonora y es como vaguada y va a provocar este refrescamiento", comentó.

A pesar de los nublados que estarán presentándose este sábado, no se esperan lluvias, pues los pronósticos apuntan a muy bajas posibilidades de precipitaciones.

