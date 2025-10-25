Edición Impresa Suscríbete
Hermosillo

AMMJE otorga galardón en movilidad urbana a la Alcaldesa de la Bicicleta en Hermosillo

Alcaldesa de la Bicicleta en Hermosillo recibe galardón en movilidad urbana Foto: Cortesía

Hermosillo, Sonora.- La Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, capítulo Sonora (AMMJE Sonora), otorgó el Galardón 2025 a Alma Angelina Gutiérrez Millán, en reconocimiento a su compromiso con la movilidad sostenible, la seguridad vial y la equidad de género. 

Por primera vez, este premio tradicionalmente enfocado en logros empresariales se concede a una mujer que lidera un movimiento social desde la bicicleta, símbolo de cambio, libertad y comunidad.

Desde 2022, Alma Angelina funge como Alcaldesa de la Bicicleta en Hermosillo, impulsando iniciativas que promueven un transporte más seguro, inclusivo y ecológico. A través de los colectivos Mujeres en Bici HMO y Bikes & Trees, ha combinado educación vial, reforestación urbana y participación ciudadana, demostrando que la acción local puede detonar transformaciones profundas en la forma de habitar la ciudad.

Este reconocimiento representa a todas las mujeres que pedalean con esperanza y buscan una ciudad más humana. La bicicleta me conecta con la comunidad y demuestra que la transformación también nace de lo cotidiano", expresó.

El Galardón AMMJE Sonora 2025 distingue a mujeres que dejan huella por su liderazgo, resiliencia y compromiso con el desarrollo sostenible. Con este reconocimiento, Alma Angelina se convierte en un referente del liderazgo femenino desde la movilidad activa, inspirando a más mujeres a ocupar el espacio público con propósito y a transformar la ciudad desde la acción colectiva.

Su labor, que une sustentabilidad, equidad y participación, refleja cómo una simple bicicleta puede convertirse en vehículo de justicia social. En cada pedaleo, Alma Angelina Gutiérrez Millán impulsa una visión de ciudad más verde, segura y solidaria, donde las mujeres tengan voz, movimiento y destino. Ella ha manifestado que busca ser una persona que predique con el ejemplo y crear empatías.

Fuente: Tribuna del Yaqui

