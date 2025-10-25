Autoridades sanitarias dan banderazo a jornada de fumigación en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Para proteger a las familias cajemenses del dengue, zika y chikungunya, autoridades de salud dieron el banderazo de inicio a una campaña intensiva de fumigación en colonias y comunidades del municipio.

El operativo, coordinado entre los tres niveles de gobierno, el Distrito de Salud número 4, el Cenaprece y dependencias municipales, busca frenar la proliferación del mosquito Aedes aegypti, principal vector de estas enfermedades.

Durante el arranque de la jornada, el director de Salud Municipal, José María Espinoza Castillo, resaltó que la iniciativa busca reforzar las medidas de prevención y fomentar la limpieza en los hogares, recordando que la colaboración de la ciudadanía es clave para fortalecer la salud pública.

Las autoridades enfatizaron que la fumigación representa solo un 10 por ciento del control del mosquito; el resto depende de acciones dentro de los hogares, como eliminar recipientes con agua estancada, tapar tinacos y mantener los espacios limpios.

El banderazo contó con la presencia de representantes del IMSS Bienestar, Issste, TecMed, el Instituto del Deporte Municipal y la Secretaría del Bienestar, quienes reafirmaron su compromiso de trabajar de manera coordinada por la salud de la población cajemense.

Fuente: Tribuna del Yaqui