Clima en Sonora: ¿Se esperan LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Este es el pronostico

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para salir hoy en la noche de este sábado 25 de octubre de 2025? De ser así, te invitamos a mantenerte informado sobre el pronóstico del clima en Sonora y así estar enterado de lo que indican las autoridades correspondientes. TRIBUNA te comparte el reporte vespertino que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para que no el clima no te sorprenda y puedas disfrutar del fin de semana.

De acuerdo con el último informe presentado por el Meteorológico Nacional, no se esperan lluvias en la entidad sonorense en las próximas horas. Sin embargo, la dependencia informó que sí se esperan lluvias aisladas, acompañadas de rachas de 55 a 70 km/h en otros estados del norte de México, provocadas por la entrada del frente frío núm. 10. Asimismo se indicó que se esperan posibles formaciones de torbellinos en regiones del noreste del país.

Para esta noche y madrugada del domingo, el frente frío núm. 10 recorrerá lentamente el norte y noreste de México, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y con la corriente en chorro subtropical", se puede leer en el comunicado emitido por el SMN para la noche de este sábado.

uD83DuDE00 En el siguiente enlace podrás consultar el #Pronóstico del tiempo para las siguientes horas y el día de mañana en #México. Todos los detalles en ??https://t.co/R8Yan9vLdN pic.twitter.com/f9YseHPRln — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

Clima de la noche en Ciudad Obregón y Hermosillo

En las próximas horas de este sábado, se espera Ciudad Obregón un clima templado, con una temperatura máxima de 24 grados centígrados y una mínima de 20 grados, acompañado de un 48 por ciento de humedad y viento de 10 km/h. En lo que respecta a la capital Hermosillo, el pronóstico es de una temperatura máxima de 26 grados y una mínima de 19, además de un 27 por ciento de humedad y rachas de viento de 8 km/h.

Informe vespertino de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

¿Cómo será el clima mañana domingo 26 de octubre de 2025?

El Servicio Meteorológico Nacional reportó que para el domingo se espera un cielo parcialmente nublado durante el día y sin lluvia en Sonora, así como un ambiente cálido a caluroso durante la tarde. Además se prevén rachas de hasta 35 km/h en diferentes sectores del estado. Ahora que estás bien informado, ya podrás tomar tus precauciones durante tus actividades dominicales.

Fuente: Tribuna del Yaqui