Clima en Sonora: ¿Viene frente frío y lluvias? Conagua revela el pronóstico para este sábado 25 de octubre

Ciudad de México.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, por lo que han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 25 de octubre del 2025, ¿acaso se deberán de esperar fuertes lluvias o un día soleado, o se aproximará frente frío?

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han revelado, que contrario a zonas del sur, la zona norte del país va a prevalecer con climas de cálidos a calurosos, aunque con cielos parcialmente nublados. Según los informes meteorológicos, hay cero probabilidades de lluvia, aunque esto podría cambiar, dado a que en Baja California Sur y Norte habrá lluvias puntuales.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas entre de los 30 a 35 grados, incluso hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

uD83CuDF2B?En la imagen de satélite de las 23:31 horas se observan bancos de #Niebla y/o #Neblina en diversas entidades de la #República. ?? pic.twitter.com/vKOBduwyG8 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 25, 2025

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos bajas que podrían tener mínimo de 10 y 25 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 25 a 35 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

Fuente: Tribuna del Yaqui