Navojoa: Santiago Hull, la joven promesa del cine en Sonora; estrenará película en festival del Itson

Navojoa, Sonora.- Con un celular y en la casa de su abuela fue donde todo inició para Santiago Hull, el joven navojoense que busca destacar en el mundo del cine. A pesar de su corta edad ha escrito y dirigido múltiples cortometrajes y películas, buscando crear un espacio para el talento regional.

Para poder comenzar su sueño, en el año 2020 Santiago creó 'SLH Producciones' una casa productora comprometida con causas sociales, como la promoción de la salud mental, la inspiración de nuevas generaciones de creadores y el fomento de la empatía a través de las historias.

Su historia

En los últimos cinco años, ha producido un total de siete cortometrajes, tres películas, dos series y un audioserie; cada uno con una propuesta única, enfocada en reflejar diferentes aspectos de la vida humana.

Dentro de su más reciente producción se encuentra la película 'Entrelíneas', la cual trata temas como la salud mental y la unión familiar; por lo que invitó al público de la Región del Mayo a disfrutar de este filme 100 por ciento sonorense en streaming el próximo 22 de noviembre.

Esta historia surge desde la necesidad de querer hablar sobre la salud mental, pero no directamente, sino también poder ver como este tema central se desarrolla en cada uno de los personajes, al igual que una familia tradicional mexicana", expresó.

Fuente: Tribuna del Yaqui