No hay fecha para la consulta sobre las presas del Río Sonora, informa secretario de Gobierno

Hermosillo, Sonora.- Hasta no agotar el diálogo con todos los sectores del Río Sonora, desde comerciantes, ganaderos, habitantes y demás, se definirá una fecha para realizar la consulta ciudadana, sobre la construcción de las presas en esa región, aseguró Adolfo Salazar Razo.

El secretario de Gobierno en Sonora, dijo que esperan terminar con los diálogos de información en este año, debido a que todavía hay sectores que no conocen el proyecto general que contempla la construcción de las 3 presas, en puntos de la región.

Adolfo Salazar Razo afirmó que una vez agotados los diálogos de información con los habitantes del Río Sonora, se indicará al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana que organice y ponga fechas para realizar la consulta en los municipios.

Manifestó que es necesario realizar una consulta pública para conocer la opinión de los pobladores, cuál sea, la decisión para tomar futuras acciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui