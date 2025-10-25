OCV Hermosillo busca crear conciencia con nueva campaña 'No manejes cansado'

Hermosillo, Sonora.- La Oficina de Convenciones y Visitantes (OCV) de Hermosillo, anunció que próximamente estarán en Los Mochis para presentar la campaña 'No manejes cansado', una iniciativa conjunta con la Secretaría de Turismo del Estado de Sonora.

Francisco García Karam, director de OCV Hermosillo, mencionó que el programa busca crear conciencia sobre los riesgos de conducir con fatiga y, al mismo tiempo, promover a Hermosillo como un punto estratégico de descanso para los viajeros que transitan por la región.

La campaña ofrece promociones, descuentos y beneficios en la hotelería local a quienes presenten una licencia de conducir vigente del estado de Sinaloa, incentivando así las paradas seguras durante los trayectos largos", dijo.

Especificó, que entre los objetivos principales de 'No manejes cansado' destacan fomentar el descanso preventivo, impulsar el turismo local y mejorar la seguridad vial. Finalmente, García Karam, dijo que la estrategia está dirigida principalmente a los automovilistas que viajan hacia Estados Unidos o visitan a familiares en el extranjero, además de turistas nacionales que recorren las carreteras del noroeste.

Buscamos reducir accidentes y promover el descanso responsable", concluyó.

#Sonora | No hay fecha para la consulta sobre las presas del Río Sonora, informa secretario de Gobierno uD83DuDDE3?https://t.co/MRHQM5gvZ0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 26, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui