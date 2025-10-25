Sonora: Doña Chela y sus tortillas a la leña, un sabor que conquista Empalme desde 1999

Empalme, Sonora.- Las tortillas de harina hechas a mano y cocinadas a la leña se han convertido en una tradición en Empalme, pues casi en cada esquina, literalmente, se puede ver un puesto o local en donde se vende este tipo de alimento.

El rico olor a tortillas de harina inunda el área cercana en donde se elaboran, y si se cuecen con leña pereciera que todavía más, lo que despierta el apetito, o simple antojo de quienes pasan por ahí.

Fue Rosa Isela Meneses Carranza quien, en 1999, dio inicio a un pequeño negocio de venta de tortillas de harina que ahora ya es una tradición en la ciudad.

Ella se convirtió en la primera persona en Empalme que inició con la venta de las de harina hechas a mano y a la leña, y de entonces a la fecha han surgido innumerables puestos de venta de este sabroso alimento, infaltable en la mesa de los sonorenses.

Doña Chela, como le conocen, recuerda que prácticamente todos los días hacía tortillas para sus hijos y esposo, y las hacía a la leña, por lo que el olor llegaba a los domicilios de los vecinos.

Y fueron sus vecinos quienes le pidieron que les vendiera unas pocas: "De esta manera fue como empecé a vender en muy pequeñas cantidades", comenta.

Dijo que al poco tiempo no se daba abasto y se vio en la necesidad de contratar empleadas, las que luego se independizaban y comenzaban con su negocio propio.

Ahora hay puestos que las elaboran también con máquina y las cuecen con gas, pero son más aquellas que las extienden a mano, pues muchos clientes así las prefieren, sobre todo que se cuezan a la leña.

#Deportes | Naranjeros de Hermosillo remonta y gana el primero contra Los Mochis ?uD83CuDF4Ahttps://t.co/El8IPlkZH7 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 25, 2025

A pesar de tantos años de estar cerca de la lumbre y expuesta al humo, Doña Chela no padece de enfermedad alguna y se mantiene sana.

Dos pesos cuesta la pieza de tortilla, y las vende en paquetes de 10, 15 o las que el cliente pida.

Fuente: Tribuna del Yaqui