Todo listo para el Festival del Globo 2025 en Hermosillo; anuncian conciertos gratis

Hermosillo, Sonora.- La ciudad se llenará de color, música y diversión durante la cuarta edición del Festival del Globo, informó el presidente municipal Antonio Astiazarán.

El edil, invitó a las familias a vivir este evento que reúne paisajes espectaculares y 20 globos aerostáticos, además de un concierto gratuito de Piso 21 y múltiples actividades para todos.

"El festival se llevará a cabo del 7 al 9 de noviembre en el estacionamiento de Expogan. Con este tipo de eventos, Hermosillo se posiciona entre los tres principales festivales de globos de México, además que habrá bastante seguridad ya que es nuestra prioridad para todos los asistentes y participantes", aseguró.

El programa incluye presentaciones de Rigos Band, Los Hijos de Frank, Cartas a Venus, Julio Ávila, Piso 21, Toque y Tono y Los Apson, además del 4to Festival Internacional de Danza, vuelos libres en Econatura, un espectáculo de drones y traslados gratuitos desde Plaza Zaragoza.

Finalmente, el alcalde de Hermosillo mencionó que se espera la presencia de más de 60 mil visitantes. Se espera que el Cuarto Festival del Globo genere una derrama superior a los 20 millones de pesos.

Fuente: Tribuna del Yaqui