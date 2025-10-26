Choferes del transporte de Hermosillo reciben capacitación por parte de la Unión de Usuarios

Hermosillo, Sonora.- Alrededor de 80 choferes del transporte público de Hermosillo fueron capacitados por la Unión de Usuarios en materia de Mediación, para la solución de conflictos en diferentes situaciones tanto laborales como en la comunidad.

Durante la ceremonia inaugural se contó con la presencia del director general del Instituto de Movilidad y Transporte de Sonora, Carlos Sosa Castañeda, y de Andrés Mauricio Grajales Echeverría, gerente general de Movilidad Integral de Hermosillo y Administración Corporativa de Hermosillo.

Por parte del Instituto de Mediación de México, participaron Jorge Pesqueira Leal, presidente del Instituto, y Verónica Moyano Acuña, instructora del taller, ahí se determinó la importancia de capacitar a todos los servidores que tienen contacto directo con el público para remediación de daños y control de situaciones.

Ignacio Peinado Luna, representante general de la Unión de Usuarios de Hermosillo, destacó la importancia de brindar este tipo de herramientas a los operadores del transporte público para fortalecer sus capacidades en la resolución de conflictos que enfrentan en su labor diaria.

Unión de Usuarios de Hermosillo ofrece capacitación a choferes

Es de suma importancia que los operadores del transporte urbano tengan este tipo de capacitaciones, porque son ellos los que tienen el contacto directo con el ciudadano, diariamente, en ese sentido es importante que puedan controlar situaciones que se pueden presentar en la cotidianidad", aseguró Peinado Luna.

El taller fue dirigido a 80 operadores y formó parte del Congreso Mundial de Mediación a realizarse a finales de octubre en la Unison, contribuyendo al desarrollo de una movilidad más humana, empática y colaborativa en el estado de Sonora.

500 choferes del transporte público cuenta Hermosillo, donde se manejan al día las casi 400 unidades que prestan el servicio en 19 rutas que cubren el 85 por ciento de la ciudad, llevando a destinos como el parque industrial, universidades, el centro de la ciudad y otros de gran afluencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui