Cibercriminales filtraron información de 450 mil estudiantes, revela director de Sonora Cibersegura

Hermosillo, Sonora.- Datos personales de más de 450 mil estudiantes de todo México fueron expuestos por el grupo de cibercriminales que se hace llamar 'Sociedad Privada 157', quienes publicaron la base de datos y un archivo comprimido con documentos personales y sensibles de miles de esos alumnas y alumnos, según José Manuel Acosta director de Sonora Cibersegura.

El especialista explicó que entre esos datos sensibles se encuentran actas de nacimiento, solicitudes de becas, fotografías, recibos de pago, certificados escolares, entre otros.

Es sin duda una filtración extremadamente grave, pues con ella los jóvenes pueden ser víctimas de varios delitos; entre ellos el de robo y suplantación de identidad, fraude, extorsión, llamadas de extorsión, secuestro virtual, phishing y otros, además de que sus datos pueden ser vendidos en el mercado negro de datos personales", comentó a TRIBUNA.

El mencionado grupo publicó de forma libre en su canal de robo de datos en una red social una base de datos del SUBES (Sistema Único de Beneficiarios de Educación Superior) del gobierno federal, plataforma en la que se registran alumnos y alumnas de todo el país para recibir becas estudiantiles.

El fundador de Sonora Cibersegura aclaró que se habían logrado verificar que entre los afectados hay alumnas y alumnos de universidades sonorenses como el Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), la Universidad Tecnológica del Sur de Sonora (UTS) Instituto Tecnológico Superior de Cajeme (Itesca), Universidad Estatal de Sonora (UES), Universidad de Sonora (Unison), Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH), Instituto Tecnológico de Hermosillo (ITH), entre otras.

¿Qué hacer?

El especialista en seguridad cibernética recomienda a las universidades advertir a sus alumnos y alumnas para que cambien la contraseña que tienen en el sistema SUBES y además estar al pendiente de llamadas, correos y mensajes que les soliciten información o que les llamen con temas relacionados a las becas. No dar información, no responder.

Fuente: Tribuna del Yaqui