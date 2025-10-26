Cielos despejados y sin LLUVIAS: Así será el clima en Hermosillo este domingo 26 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 26 de octubre de 2025, Hermosillo amanecerá con un cielo completamente despejado y un ambiente tranquilo, ideal para quienes planean salir a disfrutar del día sin preocuparse por lluvias o cambios bruscos de temperatura. El calor regresará de forma gradual durante la mañana y alcanzará sus niveles más altos por la tarde, sin llegar a los extremos de semanas anteriores. Aquí más detalles sobre el clima en la capital de Sonora.

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el clima en la capital sonorense se mantendrá estable y mayormente soleado, con variaciones leves entre la mañana, tarde y noche. El viento será ligero y constante, proveniente principalmente del noreste y el oeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 25 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este domingo. Foto: Conagua

Durante la mañana, Hermosillo registrará una temperatura promedio de 18°C, con sensación térmica similar. El cielo estará despejado desde las primeras horas y el ambiente será fresco, típico del otoño en el norte del país. A medida que avance la mañana, el termómetro ascenderá hacia los 24 grados, manteniendo una sensación térmica de 25, mientras el viento soplará suave desde el noreste. El índice UV será bajo, por lo que no se requerirá protección solar en exceso.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor se hará presente con más intensidad. Se esperan temperaturas máximas cercanas a los 34°C, con una sensación térmica de 32, aunque el ambiente seguirá siendo seco y sin presencia de nubes. La radiación solar aumentará moderadamente, alcanzando un índice UV de nivel medio, por lo que se recomienda usar bloqueador si se realizan actividades al aire libre durante este periodo.

En el noroeste, noreste y oeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/mTwWivBNS7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

Al caer la tarde, el clima seguirá estable con valores en torno a los 33 grados, mientras el cielo se mantendrá despejado y el viento cambiará ligeramente su dirección hacia el oeste. Será un momento ideal para actividades al aire libre, ya que el sol comenzará a perder fuerza y la sensación térmica descenderá gradualmente.

Durante la noche, Hermosillo conservará un ambiente cálido pero agradable, con temperaturas alrededor de 28 grados a las 20:00 horas, y cerca de 25 grados hacia las 23:00. El cielo continuará despejado, sin pronóstico de nubosidad ni lluvias, y con una sensación térmica similar a la temperatura real. El viento será leve, con rachas menores a los 20 kilómetros por hora, mientras que el índice UV será nulo, permitiendo disfrutar de una noche tranquila.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)