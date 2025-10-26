Clima en Ciudad Obregón HOY 26 de octubre: Cielo despejado y calor de hasta 34°C

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 26 de octubre de 2025 amaneció con cielo despejado sobre Ciudad Obregón, marcando el inicio de una jornada que se espera mayormente soleada, estable y con temperaturas cálidas a lo largo del día. Este último día del fin de semana, la ciudad mantendrá las condiciones típicas del otoño en el sur de Sonora: mañanas frescas, tardes calurosas y noches templadas. Aquí el pronóstico del clima completo para que tomes las precauciones necesarias.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, este domingo el cielo de Ciudad Obregón permanecerá despejado durante prácticamente todo el día, con un ambiente fresco en las primeras horas y un ascenso progresivo de la temperatura conforme avance la mañana. Durante el amanecer, el termómetro registrará alrededor de 18°C, con una sensación térmica similar y vientos ligeros provenientes del noreste, entre seis y 12 kilómetros por hora.

Así será el clima en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

El índice UV será bajo, por lo que no será necesario el uso de bloqueador solar en estas primeras horas. A medida que el sol comience a elevarse, el ambiente se tornará más cálido. Hacia las nueve de la mañana, la temperatura alcanzará los 24°C, con una sensación térmica ligeramente superior, rondando los 26 grados, bajo un cielo totalmente despejado y sin presencia de nubosidad.

Los vientos se mantendrán calmos, con dirección variable del norte, mientras el índice UV aumentará a un nivel bajo-medio. Al llegar el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor será más notorio. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, la temperatura máxima prevista será de 34°C, aunque la sensación térmica rondará los 32 grados debido a la baja humedad. En este lapso, el sol brillará con intensidad, por lo que se recomienda el uso de protector solar (FPS 6-10) y mantenerse hidratado.

El viento soplará del noroeste con rachas moderadas de hasta 23 kilómetros por hora, lo que aportará una ligera sensación de frescura. Durante la tarde, el clima seguirá estable, con cielo despejado y una temperatura que descenderá de forma paulatina. Hacia las 17:00 horas, se prevén 31°C, con una sensación térmica de 30 grados y vientos del oeste, sin posibilidad de lluvia. El índice UV disminuirá nuevamente a niveles bajos, marcando el cierre de las horas más cálidas del día.

En el noroeste, noreste y oeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/mTwWivBNS7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

Ya entrada la noche, Ciudad Obregón disfrutará de un ambiente más templado. A las 20:00 horas, la temperatura bajará a 24 grados, manteniendo el cielo despejado y vientos suaves del oeste. Finalmente, cerca de la medianoche, el termómetro marcará 21 grados, con una sensación térmica igual, ideal para quienes planean salir o realizar actividades nocturnas.

El índice UV permanecerá en cero durante la noche, y el viento cambiará de dirección hacia el norte, con una intensidad mínima de entre cuatro y 12 kilómetros por hora. No se prevé presencia de nubes, niebla ni corrientes de aire frío significativas, por lo que se espera una jornada tranquila, típica de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)