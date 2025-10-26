Clima en Sonora HOY 26 de octubre: Conagua advierte DOMINGO caluroso con hasta 35°C

Hermosillo, Sonora.- La madrugada arrancó fresca en gran parte del estado de Sonora, no obstante, el ambiente cambiará conforme avance el día. Si tienes planeado realizar actividades al aire libre en la región, aquí te compartimos el pronóstico del clima. Este domingo 26 de octubre de 2025 se espera una jornada soleada y sin lluvias, marcada por temperaturas cálidas que alcanzarán hasta los 35°C en distintas regiones del estado.

Así será el clima en Sonora este domingo

Aunque el otoño avanza, el calor seguirá siendo protagonista, especialmente en zonas del sur como Ciudad Obregón y Huatabampo, donde el termómetro superará los 34°C. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora mantendrá condiciones estables durante todo el día, con cielo mayormente despejado y vientos ligeros del oeste y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por hora.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Por la mañana, el ambiente se mantendrá fresco a templado, con valores cercanos a los 13°C en municipios del norte como Agua Prieta, Nacozari y Nogales, mientras que en la zona costera de Puerto Peñasco y Guaymas el amanecer rondará entre 17 y 19°C. Durante la tarde, el calor regresará con fuerza: Hermosillo, Caborca, San Luis Río Colorado y Ciudad Obregón registrarán máximas de 34 a 35 °C, mientras que Magdalena de Kino y Nogales alcanzarán entre 28 y 30°C.

El cielo permanecerá despejado, lo que aumentará la radiación solar, por lo que se recomienda evitar la exposición directa entre el mediodía y las 16:00 horas. Para la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, aunque sin llegar a valores extremos. Se espera un ambiente templado a fresco, especialmente en la región serrana del norte, donde los valores podrían bajar a los 9°C. No se prevén lluvias ni ninguna clase de precipitaciones.

En el noroeste, noreste y oeste de #México se detectan bancos de #Niebla mismos que prevalecerán en el periodo de pronóstico. Ver detalles en?? pic.twitter.com/mTwWivBNS7 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 26, 2025

En contraste, en las costas y el sur del estado de Sonora el termómetro se mantendrá en torno a los 17 °C, favoreciendo una sensación más agradable y ligera brisa marina.

El organismo nacional prevé que este patrón se mantenga en los próximos días, con baja probabilidad de lluvia y un ligero aumento del viento a inicios de la semana, conforme un nuevo frente frío comience a acercarse al noroeste del país. ¡Disfruta de tu jornada!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)