Clima en Sonora: ¿Lloverá HOY en la NOCHE? FRENTE FRÍO dejará estragos en la región

Hermosillo, Sonora.- Si tienes planes para hoy en la noche de este domingo 26 de octubre 2025, pues te presentamos el pronóstico del clima en Sonora para que tomes tus precauciones y te enteres si están previstas lluvias en la región. En TRIBUNA te compartimos el reporte vespertino que emitió la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que el estado del tiempo no te sorprenda.

De acuerdo con el último informe presentado, la Comisión Nacional del Agua indicó que no se esperan lluvias en el estado de Sonora, aunque indicó que se prevén vientos de 15 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h en estados del noroeste de la República Mexicana, en gran medida por la entrada del frente frío número 10. Por su parte, el Meteorológico Nacional señaló que este sistema frontal se extenderá sobre el noreste del país.

Durante esta noche y madrugada del lunes, el sistema frontal núm. 10 se extenderá sobre el noreste del país, en interacción con una vaguada en niveles medios y altos de la atmósfera y la corriente en chorro subtropical, ocasionarán viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h", se puede leer en el comunicado del SMN.

En las siguientes horas, se pronostican fuertes #Rachas de #Viento en el noroeste y noreste del territorio nacional, y en zonas de #Veracruz. pic.twitter.com/9U0tZpMqJc — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Clima de la noche por ciudades

En las próximas horas se esperan temperaturas máximas de 28 grados centígrados y mínimas de 21 grados en Ciudad Obregón, así como vientos de 11 km/h y un 51 por ciento de humedad. En lo que respecta a la capital Hermosillo, el pronóstico es de máximas de 28 grados y mínimas de 24, acompañado de vientos de 8 km/h y 27 por ciento de humedad. En la frontera, Nogales espera máximas de 22 grados y mínimas de 14, con vientos de 6 km/h y un 19 por ciento de humedad.

¿Cómo será el clima mañana lunes 27 de octubre de 2025 en Sonora?

Para mañana, el Servicio Meteorológico Nacional declaró la aproximación y el ingreso de un nuevo frente frío (núm. 11) al noroeste de México, el cual ocasionará viento con rachas de 35 a 50 km/h. Para la mañana, se pronostican temperaturas máximas de 35 a 40 °C en Sonora, así como vientos de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h y un ambiente fresco a templado, y frío en la zona serrana de la entidad. Para la tarde, la región experimentará un ambiente cálido a caluroso, acompañado de viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Fuente: Tribuna del Yaqui