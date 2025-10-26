Empalme: Denuncian condiciones deplorables en calles de la colonia El Sahuaral

Empalme, Sonora.- Algunas calles en la colonia El Sahuaral, en Empalme, se confunden con solares baldíos, pues en estas brotó maleza que por años ha permanecido ahí, expandiéndose conforme pasa el tiempo, ganando terreno al arroyo vehicular, y por tanto dificultando el tránsito de las unidades motrices.

Incluso, hay arterias en las que nacieron árboles, pinos, principalmente, los que han crecido de tal manera que dificultan la visibilidad de los automovilistas; aunque, por las condiciones del terreno, son pocos los que se aventuran a circular por ahí, salvo los vecinos del sector.

A esto hay que sumarle que en algunas vías han aparecido fugas, lo mismo de agua potable que de drenaje, lo cual hace aún más deplorable la situación, incrementando la molestia de los habitantes de la populosa colonia. De hecho, son los vecinos quienes en ocasiones se dan a la tarea de podar los árboles que han crecido en medio de las calles, o retirar maleza, al menos por los puntos donde circulan.

Saturnino Soto tiene su residencia en esta colonia desde hace más de 25 años, y asegura que en todo este tiempo no es mucho lo que ha cambiado en el lugar. "Las calles siguen siendo horribles, y se vuelven intransitables cuando llueve, porque a veces ni a pie puedes salir de tu casa ante las malas condiciones en las que quedan con tanto lodo o agua", expresó.

Comentó que desde años los vecinos han pedido la limpieza de las calles, en especial a los candidatos que van a pedir el voto, quienes, ya convertidos en autoridades se olvidan de estas peticiones, "pero sí se recibieron el voto de la gente para llegar a donde están, lo mismo presidentes que diputados".

Fuente: Tribuna del Yaqui