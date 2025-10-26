Inicia la votación del programa Creces en Hermosillo; así puedes elegir el proyecto para tu colonia

Hermosillo, Sonora.- Este lunes iniciará la votación del presupuesto del programa Creces del 2025, para el desarrollo de obra en la ciudad, de acuerdo a la necesidad y la elección de los mismos ciudadanos, para la mejora de su entorno.

El programa de Presupuesto Creces tiene la finalidad de desarrollar obra en las colonias de la ciudad, con base en la votación de la gente, donde primero se les consulta sobre las necesidades más urgentes del sector, como alumbrado, pavimentación, alcantarillado, entre otros de carácter municipal y mediante una votación, los mismos ciudadanos eligen como ejercer el dinero.

Cada obra del programa Creces que impulsa el Ayuntamiento de Hermosillo tiene un monto de un millón de pesos y busca traer beneficios al sector, ya sea en seguridad, vialidad u otros temas.

Los ciudadanos podrán elegir los proyectos de su colonia desde la página de internet presupuestocreces.hermosillo.gob.mx o por chatbot al 662 155 0100 para escoger la obra que consideren, les pueda traer mayor beneficio a su entorno.

Las obras que resulten ganadoras, comenzarán a ejecutarse después del mes de enero del 2026 y tiene un plazo no mayor en su conclusión de 2 meses, según sea la construcción o reparación.

Formulación de propuestas de obra

Comités Creces: Son grupos vecinales que sirven como enlace entre los ciudadanos y el gobierno municipal para identificar necesidades y dar seguimiento a las obras, para ello se organizan los mismos vecinos del sector.

Proyectos de ciudad: Además de los proyectos por colonia, se incluye una bolsa para proyectos de impacto a nivel ciudad.

La ciudadanía podrá presentar propuestas e iniciativas que serán evaluadas por el Consejo Directivo de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Hermosillo, para que posteriormente dichas propuestas puedan ser votadas en la Consulta Vecinal respectiva mediante los lineamientos.

Las propuestas a votar fueron recibidas del 2 de septiembre al 30 del mismo de 2025 y se evaluaron por el Ayuntamiento de Hermosillo.

Fuente: Tribuna del Yaqui