Restauranteros de Ciudad Obregón se preparan para la Ley Silla y reducción de jornada laboral

Ciudad Obregón, Sonora.- Trabajando en estrategias que ayuden a la menor afectación posible para sus empresas, se encuentra el sector restaurantero del sur de Sonora, ante la Ley Silla y la reducción a la jornada laboral, según Raúl Ayala García.

El presidente de los Restauranteros Unidos de Cajeme y del Sur de Sonora señaló que ambos aspectos deben ser atendidos de inmediato.

Los compañeros acabamos de tener una capacitación de más de seis horas con temas que nos atañen como la actualización de la Ley Federal del Trabajo y la forma en la que va a repercutir en nuestros negocios el tema de la Ley Silla y la reducción de la jornada laboral", dijo.

La reforma a la ley laboral en México exige a los empleadores proporcionar asientos con respaldo a las y los trabajadores que pasan demasiado tiempo de pie y garantizar periódicos descansos. Por otra parte, enfrentan la iniciativa en proceso de la reducción de la jornada laboral a 40 horas semanales, que tendría una implementación gradual iniciando el próximo año 2026.

Son temas a los que ya no hay manera de sacarles la vuelta y tenemos que implementarlos en nuestros negocios, debemos capacitar profundamente al empresariado restaurantero para homologar criterios y que todo el sector gastronómico estemos en esa sintonía", comentó.

Ayala García destacó la importancia de que los restauranteros cuenten con la capacidad de adaptarse a estas novedades y poder sacar adelante sus negocios. "En la reunión masiva de todos estos dueños de restaurantes están surgiendo ideas operativas y laborales, obviamente tenemos nuestros asesores jurídicos que nos están asesorando de cómo ir implementando estas iniciativas de ley que van a entrar en vigor".

El líder restaurantero recalcó que se busca mantener las plantillas laborales sanas y en armonía. "Son horas menos, son dos hombres menos en la plantilla laboral sumando las horas y creo que vamos a tener que trabajar con los horarios escalados o con los contratos de horas sueltas como se trabaja en los Estados Unidos", agregó.

Fuente: Tribuna del Yaqui