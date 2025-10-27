Aumento del dengue enciende las alarmas en municipios de la Región del Mayo

Navojoa, Sonora.- En tan sólo un mes, el municipio de Navojoa pasó de concentrar nueve casos de dengue a registrar 22, una situación que ha comenzado a preocupar a las autoridades sanitarias, por lo que intensificarán las medidas preventivas para evitar que surjan más brotes en la ciudad.

De acuerdo al Informe Epidemiológico de Dengue, durante los últimos 30 días los casos aumentaron hasta en un 145 por ciento en la 'Perla del Mayo', situación que también se mantiene al alza en los municipios del sur de Sonora.

Esta situación mantiene a la ciudad en 'luces rojas' al registrar menos del 20 por ciento de productividad en las medidas de prevención, donde hasta la semana epidemiológica número 41 se han reportado más de 61 jornadas de descacharre y una recolección de 340 toneladas de descacharre, beneficiando a cerca de seis mil 713 viviendas.

Para el bien de todos hay que acatar las recomendaciones… Por instrucciones de nuestro presidente, las jornadas de descacharre han sido permanentes, por hasta tres o cuatro veces por semana, y se siguen sacando criaderos del mosco transmisor del dengue", indicó Alejo Lara, inspector sanitario.

Otro municipio que se encuentra en 'luces rojas' es Etchojoa, el cual pasó de concentrar un caso de dengue a registrar cinco en menos de siete días; por lo que las autoridades intensificaron las medidas contra el mosco.

Queremos evitar brotes de dengue y otras enfermedades. Agradecemos a la comunidad de Sahuaral por su disposición y colaboración; juntos estamos haciendo la diferencia", puntualizó el alcalde, Luis Arturo Robles Higuera.

Fuente: Tribuna del Yaqui