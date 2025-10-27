Canacope Hermosillo prevé gran auge en el Buen Fin 2025; ventas podrían crecer entre 15 y 20%

Hermosillo, Sonora.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta, anticipó un incremento notable en las ventas durante el próximo Buen Fin, que se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre.

Señaló que este año el evento podría superar las expectativas respecto a ediciones anteriores, ya que un mayor número de cadenas comerciales se ha sumado a la iniciativa, lo que permitirá una oferta más amplia y atractiva para los consumidores.

Yo creo que este Buen Fin va a ser mucho más exitoso que los anteriores, porque se están integrando más comercios; va a crecer entre un 15 y un 20 por ciento en comparación con el año pasado", expresó.

El dirigente destacó además que el cierre de año siempre representa una temporada de impulso para la economía local, con diciembre como uno de los meses más fuertes para el comercio. Añadió que la celebración de Halloween tiene también un impacto relevante en la región fronteriza, especialmente por la cercanía y la influencia cultural de Estados Unidos, donde esta festividad se vive con mayor intensidad.

Asimismo, consideró que la digitalización de los negocios y el uso de plataformas en línea serán factores clave para alcanzar mejores resultados, ya que los consumidores buscan comodidad y promociones atractivas sin salir de casa.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño (Canacope) Hermosillo, Martín Zalazar Zazueta

Fuente: Tribuna del Yaqui