Ciudad Obregón vive masiva afluencia de fieles en celebración a San Judas Tadeo

Ciudad Obregón, Sonora.- De acuerdo a las autoridades municipales, con motivo de los festejos de San Judas Tadeo y el Día de Muertos, en Cajeme se espera la movilización tanto a la parroquia del santo patrono como a los panteones de la localidad de aproximadamente 100 mil cajemenses.

En el primero de los casos, para los días 27 y 28 se contempló la participación de 32 elementos de tránsito para coordinar el tráfico de vehículos y la peregrinación de aproximadamente entre 12 y 15 mil personas; además, se contará con la participación de personal de la Policía Preventiva, indicó el director Operativo de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Erick Gabriel Campos González, quien además señaló que dichas acciones están encaminadas a reforzar la vigilancia y salvaguardar la integridad de las y los asistentes.

Ciudad Obregón vivirá una masiva afluencia de fieles en San Judas Tadeo y Día de Muertos con operativos de seguridad

Por su parte, el titular de la Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC), Francisco Mendoza Calderón, explicó que para el 1 y 2 de noviembre, se espera la fluencia de alrededor de 30 mil vehículos rumbo a los camposantos, lo que representa una movilidad de 100 mil cajemenses entre ambas festividades.

Se espera la movilidad de entre 12 y 15 mil personas durante las celebraciones de San Judas Tadeo, para lo cual ya están coordinados con la Guardia Nacional, división Carreteras y demás fuerzas de seguridad, mientras que para las fechas del Día de Muertos se prevé una afluencia de hasta 30 mil vehículos hacia los panteones municipales", manifestó Mendoza Calderón.

El titular de Protección Civil destacó que, debido a la gran cantidad de ciudadanos que participarán en estas tradicionales fiestas, se trabaja de manera coordinada en la implementación de medidas de control y prevención con la intención de evitar incidentes que lamentar. Cabe destacar que en Cajeme se cuenta con dos panteones municipales y dos de la iniciativa privada, los mismos que se mantendrán bien resguardados para la seguridad de los dolientes.

Miles de creyentes visitan templo de San Judas Tadeo desde la víspera; lo celebran con misas y kermés

Diversas actividades con motivo del Día de San Judas Tadeo se realizaron en el templo que lleva su nombre, las mismas que iniciaron desde el 19 de octubre con los novenarios que culminaron el 26, además de las misas del lunes 27, víspera del día del santo, en horarios de 12:00 horas y 19:00 horas, y la kermés que inició desde el mediodía.

Miles de cajemenses disfrutan de los puestos de comida

Este martes 28, las misas programadas por su día son a las 9:00, a las 12:00 y a las 19:00 horas, informó Katia Servín de la Mora, presidenta del consejo del templo.

Es mucha la devoción por San Judas Tadeo; durante estos 42 años desde su construcción se ha reforzado la tradición de personas que vienen a verlo, agradecerle y pedirle", comentó.

Agregó que se recomienda a quienes estén en posibilidad de hacerlo cambiar las ofrendas de veladoras y flores por algo de despensa que el mismo templo distribuye entre personas en situación vulnerable.

A las 18:00 horas salió la procesión desde Catedral en caminata que llegó a las 19:00 horas, a tiempo para la realización de la misa a las puertas del templo que se ubica en el fraccionamiento Real del Sol, en la esquina de las calles Hanka y Osos.

Miles de cajemenses caminan rumbo a la iglesia de San Judas Tadeo

Fuente: Tribuna del Yaqui