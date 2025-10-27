Clima en Sonora: Ciudad Obregón tendrá un día caluroso y despejado HOY 27 de octubre

Ciudad Obregón, Sonora.- Este lunes 27 de octubre de 2025, los habitantes de Ciudad Obregón disfrutarán de una jornada con cielo completamente despejado y altas temperaturas. El día estará dominado por un ambiente caluroso, con viento ligero del norte y condiciones estables, ideales para realizar actividades al aire libre sin preocuparse por lluvias o nubosidad. Aquí más detalles del clima, para que disfrutes de tu día.

Así será el clima en Cajeme este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, el amanecer llegó con un cielo despejado y una temperatura cercana a los 19°C, acompañada de una sensación térmica similar. Durante las primeras horas del día, el viento del noreste soplará con una intensidad leve, de entre ocho y 18 kilómetros por hora, manteniendo una sensación fresca que irá desapareciendo conforme avance la mañana.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: CAMe

Alrededor de las ocho de la mañana, el sol se dejará sentir con más fuerza. El termómetro alcanzará los 21 grados, con una sensación térmica estable y una radiación solar aún baja, marcada con un índice UV de uno, catalogado como 'bajo'. Durante el mediodía y primeras horas de la tarde, el calor será el protagonista. A las once de la mañana, la temperatura ascenderá hasta los 31 grados, con sensación de 30°C, bajo un cielo despejado y sin presencia de viento fuerte.

Hacia las dos de la tarde, se alcanzará el punto más cálido del día: 35°C, con una sensación térmica ligeramente menor, de 33°C. El viento se mantendrá en calma, soplando desde el oeste a unos nueve a 23 kilómetros por hora. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, aunque es importante evitar la exposición solar directa entre las 13:00 y 15:00 horas, cuando la radiación es más intensa.

Por la tarde, a partir de las cinco, la temperatura comenzará a descender suavemente hasta los 31°C, manteniendo un ambiente agradable y cielo despejado. El índice UV bajará a cero, por lo que no se requerirá protección solar adicional. Durante la noche, el clima se tornará más fresco. A las ocho de la noche, el termómetro marcará 24 grados, con una sensación térmica de 25°C y viento suave del oeste. No se esperan lluvias ni nubosidad, por lo que el cielo despejado permitirá disfrutar de una noche tranquila y con buena visibilidad.

Finalmente, cerca de la medianoche, la temperatura descenderá hasta los 21 grados, cerrando el día con una sensación térmica igual y condiciones estables. El viento, proveniente del norte, se mantendrá en calma con rachas entre 4 y 11 kilómetros por hora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)