Clima en Sonora HOY lunes 27 de octubre: ¿Cuáles serán los efectos del Frente Frío número 11?

Hermosillo, Sonora.- México vive este lunes 27 de octubre de 2025 el ingreso del Frente Frío Número 11, el cual traerá un descenso en las temperaturas, lluvias y vientos. ¿Estas condiciones afectarán al estado de Sonora? La realidad es que no, al menos durante esta jornada. La entidad gobernada por Alfonso Durazo Montaño tendrá un día caluroso con cielo despejado; aquí más detalles del clima en Sonora.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), este lunes 27 de octubre el estado de Sonora tendrá cielo despejado y sin probabilidad de lluvia, con viento del oeste y noroeste de entre 10 y 20 kilómetros por ora, y rachas de hasta 50 kilómetros por hora en el norte, especialmente en las zonas de Sonoyta y San Luis Río Colorado.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente será fresco a templado, con temperaturas mínimas de entre 13 y 18°C, particularmente en ciudades como Agua Prieta, Nacozari de García y Magdalena de Kino, donde el amanecer será más frío debido a su altitud; se recomienda tomas precauciones. En contraste, Puerto Peñasco registrará temperaturas más templadas, alrededor de los 21°C, bajo un cielo despejado.

Hacia la tarde, el sol dominará todo el territorio sonorense. El termómetro subirá notablemente, alcanzando 35°C en Ciudad Obregón, Heroica Caborca y Huatabampo, y hasta 36°C en Hermosillo, donde el calor será el protagonista del día. En municipios del norte, como Nogales y Agua Prieta, el ambiente será más templado, con máximas de 29 °C y 28 °C respectivamente.

Para la noche, las temperaturas descenderán gradualmente, con valores cercanos a los 16 °C en el norte y centro del estado, mientras que en la costa el ambiente se mantendrá más cálido, alrededor de los 20 °C. El cielo permanecerá despejado, con un viento suave que favorecerá un cierre de jornada estable y sin lluvias.

En términos generales, el clima en Sonora este lunes estará marcado por cielos despejados, viento moderado y una sensación térmica que oscilará entre agradable por la mañana y calurosa por la tarde. La recomendación para los sonorenses es hidratarse bien y protegerse del sol durante las horas centrales del día, ya que el índice UV alcanzará niveles medios a altos. ¡Disfruta de tu día!

