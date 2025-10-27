Clima en Sonora: ¿Se tendrán LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Advierten por FRENTE FRÍO

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy lunes 27 de octubre de 2025 por la noche? Si es así, es mejor que revises el pronóstico del clima en Sonora para conocer si se esperan lluvias para esta jornada nocturna. Además, debes saber que las autoridades están advirtiendo por la entrada de un nuevo frente frío que causará el descenso de temperaturas en la entidad. TRIBUNA trae para el reporte de lo que señala la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que el estado del tiempo no te sorprenda.

Para este lunes 27 de octubre por la noche no se tiene pronóstico de lluvias, pero sí de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h, esto en el noroeste de Sonora. La Conagua hace la advertencia de que las rachas de viento pueden derribar anuncios publicitarios y árboles, por lo que se pide tener precaución a los ciudadanos. Por otra parte, de acuerdo con el boletín del Organismo de Cuenca Noroeste, se tendrá una circulación anticiclónica profunda que mantendrá el cielo mayormente despejado en el noroeste del país, así como las tardes ventosas, pero no se prevén precipitaciones.

En atención a las autoridades climatológicas, se encuentra en el Pacífico la tormenta tropical 'Sonia', que se ubica a mil 555 kilómetros al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. "En las próximas 48 horas, se desplazará, se alejará del país en dirección oeste y se degradará a baja presión", afirma el comunicado. Mientras que ante el ingreso del nuevo frente frío número 11 se espera que las temperaturas tengan una baja considerable. "Por su parte, durante la noche de hoy y madrugada del día martes, la aproximación del frente frío número 11 generará un descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas (40 a 60 km/h) en el noroeste del estado", informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

¿Cómo se puede esperar que sea el clima para mañana martes 28 de octubre en Sonora?

Según el SMN, para este martes 28 de octubre en Sonora se puede esperar cielo con nubosidad dispersa y sin lluvia. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento del oeste y noroeste de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

