En Sonora emiten alerta preventiva por estafas en plataforma de comercio en línea

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de prevenir fraudes en línea relacionados con la plataforma de compras Temu, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora, informa a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad.

De acuerdo con reportes de la Policía Cibernética a nivel nacional, la forma de operar consiste en utilizar la imagen y los colores oficiales de Temu para crear páginas web falsas y enlaces de promoción engañosos que circulan principalmente en redes sociales, con el fin de robar datos personales.

En Sonora, no se han recibido reportes de personas afectadas; sin embargo, se da a conocer esta información con el propósito de evitar que esta modalidad de fraude se propague.

Las recomendaciones para identificar páginas falsas son: se debe verificar la dirección web (URL): la página oficial es www.temu.com. Las páginas falsas suelen tener variaciones como temu-deals.com o temu-shop.xyz; es importante desconfiar de ofertas exageradas como 90 por ciento de descuento o todo gratis, revisar errores ortográficos o detalles en el diseño que parezcan sospechosos y evitar realizar pagos mediante transferencias o depósitos fuera de la plataforma oficial.

Para orientación o reporte de incidentes, comunícate al número 800 77 242 37 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx.

??Temu es utilizada por ciberdelincuentes para crear páginas falsas y engañar a los usuarios; no se han registrado casos en Sonora, pero se busca alertar y prevenir pic.twitter.com/v3yNO83EOf — TADEO LÓPEZ ROJAS (@tadeolopezrojas) October 27, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui