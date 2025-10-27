Edición Impresa Suscríbete
Fraudes por internet

En Sonora emiten alerta preventiva por estafas en plataforma de comercio en línea

La Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora emite alerta preventiva por estafas relacionadas con plataformas y páginas falsas de Temu para evitar fraudes

Temu es utilizada por ciberdelincuentes para crear páginas falsas y engañar a los usuarios Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de prevenir fraudes en línea relacionados con la plataforma de compras Temu, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Unidad Cibernética del Gobierno de Sonora, informa a la ciudadanía sobre esta nueva modalidad.

De acuerdo con reportes de la Policía Cibernética a nivel nacional, la forma de operar consiste en utilizar la imagen y los colores oficiales de Temu para crear páginas web falsas y enlaces de promoción engañosos que circulan principalmente en redes sociales, con el fin de robar datos personales.

En Sonora, no se han recibido reportes de personas afectadas; sin embargo, se da a conocer esta información con el propósito de evitar que esta modalidad de fraude se propague.

Las recomendaciones para identificar páginas falsas son: se debe verificar la dirección web (URL): la página oficial es www.temu.com. Las páginas falsas suelen tener variaciones como temu-deals.com o temu-shop.xyz; es importante desconfiar de ofertas exageradas como 90 por ciento de descuento o todo gratis, revisar errores ortográficos o detalles en el diseño que parezcan sospechosos y evitar realizar pagos mediante transferencias o depósitos fuera de la plataforma oficial.

Para orientación o reporte de incidentes, comunícate al número 800 77 242 37 o al correo reportes.ciber@sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

