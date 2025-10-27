FGR investigará muerte de niña por picadura de alacrán, choca ambulancia en carretera y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si pasaste un fin de semana desconectado del mundo y no leíste noticias, llegaste al mejor lugar porque TRIBUNA tiene para ti un resumen de los acontecimientos más interesantes en el estado, para que arranques este lunes 27 de octubre muy bien informado. En la edición de hoy en el Tribuna Top 3 Sonora, conoce los detalles del avance del caso de la niña que falleció en Hermosillo debido a una picadura de alacrán al interior de un kínder.

Ambulancia choca en el tramo Guaymas-Hermosillo

La noche del domingo se registró un aparatoso accidente entre una ambulancia y un vehículo que dejó como saldo seis personas lesionadas y cuantiosos daños materiales. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero Guaymas - Hermosillo.

Vehículos de carga deben respetar reglamento de Tránsito en Cajeme

Tránsito Municipal de Cajeme hizo un llamado a los transportistas de carga a respetar el reglamento y no dejar vehículos en zonas habitacionales. El alcalde Javier Lamarque también pidió a los choferes de carga pesada que no circulen por calles no permitidas

FGR investigará muerte de niña por picadura de alacrán

El fiscal de Sonora confirmó que la Fiscalía General de República será la encargada de investigar el caso de la niña que falleció por la picadura de un alacrán en un plantel de preescolar en Hermosillo. El IMSS ya admitió que no contaban con el antídoto cuando la menor llegó al hospital.

