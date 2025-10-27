Hermosillo amanece este LUNES con CLIMA fresco y cerrará el día con temperaturas altas: Conagua

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este lunes 27 de octubre de 2025 con un ambiente tranquilo y cielo totalmente despejado, dando inicio a una semana estable en cuanto a condiciones meteorológicas. Tras un fin de semana de contrastes en el norte del país por el ingreso de un nuevo frente frío, la capital de Sonora mantiene su característico clima cálido, aunque con amaneceres ligeramente frescos propios de la temporada. Aquí el reporte del clima.

Así será el clima en Hermosillo este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, la temperatura mínima registrada durante las primeras horas del día fue de 18°V, con una sensación térmica similar. Desde el amanecer, el cielo se mantuvo despejado y el viento sopló de forma ligera desde el noreste, con velocidades que oscilaron entre los 12 y 21 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el ambiente se mantendrá fresco, con temperaturas que irán aumentando de forma gradual hasta alcanzar los 24°C a las 9:00 horas, cuando el sol empiece a sentirse con mayor intensidad. El índice UV en este lapso se mantendrá bajo, por lo que no será necesario el uso de protector solar, aunque se recomienda precaución para quienes realizan actividades al aire libre.

Hacia el mediodía y primeras horas de la tarde, Hermosillo alcanzará su punto más cálido del día. Entre las 13:00 y 15:00 horas se espera una temperatura máxima cercana a los 35°C, con una sensación térmica ligeramente menor debido a la baja humedad. Los vientos cambiarán de dirección hacia el oeste, con rachas moderadas que no superarán los 22 kilómetros por hora. El índice UV alcanzará niveles medios (entre 4 y 5), por lo que se sugiere el uso de bloqueador solar y mantenerse hidratado.

En nuestro #VideoPronóstico te informamos las condiciones del tiempo que se prevén para este día en #México. ¡Buenos días! pic.twitter.com/4oZmGbef5D — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Para la tarde y el inicio de la noche, el termómetro comenzará a descender lentamente, ofreciendo un ambiente más agradable. A las 17:00 horas, la temperatura rondará los 33 grados, aún con cielo despejado y sin presencia de nubosidad. Ya entrada la noche, alrededor de las 20:00 horas, se prevé que el ambiente se torne más templado, con 28°C, viento leve del oeste y condiciones completamente estables.

Hacia las 23:00 horas, Hermosillo registrará una temperatura cercana a los 25 grados, manteniendo el cielo despejado y viento casi imperceptible proveniente del norte. El índice UV descenderá a niveles mínimos y no se pronostican lluvias ni variaciones importantes en el clima.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)