Promesas falsas de pensión en Sonora: Alertan sobre fraude en la Modalidad 40 del IMSS

Hermosillo, Sonora.- El aprovechamiento indebido de la Modalidad 40 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) se ha convertido en un foco de alerta para especialistas y autoridades, debido al incremento de casos de fraude que afectan a trabajadores en busca de mejorar su pensión.

Saúl López Montiel, vicepresidente fiscal del Colegio de Contadores Públicos de Sonora (CCPS), mencionó que esta opción puede ser muy útil si se emplea correctamente, pero también representa un riesgo cuando se desconoce su funcionamiento.

“Esta modalidad permite continuar cotizando de manera voluntaria para elevar el monto de la pensión, sin embargo, no ofrece servicios médicos ni beneficios del INFONAVIT. Expertos recomiendan desconfiar de asesores que prometen aumentos de pensión garantizados o la supuesta compra de semanas", dijo.

Tanto la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) como el IMSS han exhortado a los trabajadores a informarse únicamente en canales oficiales.

Ambas instituciones insisten en que las gestiones deben realizarse directamente en las oficinas del IMSS o a través de plataformas certificadas, evitando a terceros que ofrecen resultados inmediatos o beneficios inexistentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui