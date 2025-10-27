Sonora: Inaugura Alfonso Durazo la Unidad Integral de Neurodesarrollo del Isssteson

Hermosillo, Sonora,- Con la inauguración de la Unidad Integral de Neurodesarrollo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson), el gobernador Alfonso Durazo Montaño cumple su compromiso de fortalecer los servicios de salud pública y garantizar atención especializada a las familias sonorenses. Esta obra representa una inversión de más de 520 mil pesos en beneficio de dos mil 113 derechohabientes.

El mandatario estatal destacó que este nuevo espacio representa un paso firme en la modernización de la infraestructura médica pública para los trabajadores del estado y para sus familias, con más y mejores oportunidades de salud y de servicios especializados para atender distintos retos en su desarrollo neurológico.

Con la inauguración de esta Unidad Integral de Neurodesarrollo reafirmamos nuestro compromiso con la salud y el bienestar de la sociedad sonorense. Queremos que en Sonora se tenga acceso a atención médica especializada, con instalaciones dignas y personal altamente capacitado que los acompañen en su desarrollo", expresó.

El nuevo espacio médico ofrece atención a la salud con tratamiento y terapias a niñas, niños y adolescentes con Trastornos del Espectro Autista, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), retrasos en el lenguaje y psicomotricidad, entre otros. Además, cuenta con áreas de Estimulación Temprana y Fisioterapia Pediátrica, donde se impulsa el desarrollo cognitivo, motor y emocional desde los primeros años de vida.

Durante el recorrido que realizó por la nueva Unidad Integral de Neurodesarrollo, el gobernador Durazo resaltó que su administración mantiene el compromiso de priorizar la salud y bienestar de las y los sonorenses, principalmente de quienes requieren atenciones terapéuticas especiales.

