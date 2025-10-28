Alfonso Durazo entrega más de cuatro mil becas universitarias en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura (SEC), a través del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora, realizó la entrega de estímulos económicos a más de cuatro mil estudiantes universitarios en el municipio de Navojoa.

Froylán Gámez Gamboa, titular de la SEC en Sonora, aseguró que durante esta entrega se invirtieron alrededor de 27 millones de pesos (mdp), para que los jóvenes de la Región del Mayo puedan concluir sus estudios universitarios sin ningún contratiempo.

La universidad es donde teníamos el mayor índice de abandono escolar y el objetivo de esta beca es que los jóvenes puedan avanzar en su trayectoria universitaria y egresen sin algún obstáculo", afirmó.

El funcionario estatal explicó que las becas universitarias rondan entre los cinco mil, siete mil 500 y los 10 mil pesos, los cuales serán entregados durante cada semestre, con el compromiso por parte de los jóvenes de no atrasarse en su carrera.

Por lo que invitaron a los jóvenes a hacer buen uso del recurso, así como a inscribirse en la próxima convocatoria para que puedan aspirar a la beca y sus sueños profesionales no se vean truncados.

Fuente: Tribuna del Yaqui