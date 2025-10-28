Anuncian Sheinbaum y Durazo construcción de cinco bachilleratos en comunidades de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de que las y los jóvenes sonorenses cuenten con opciones educativas cerca de sus hogares y puedan darle continuidad a su formación académica de nivel media superior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la edificación de nuevos planteles escolares para 2026 en la entidad, que forman parte del Programa de Bachillerato Nacional, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Pública, dio a conocer el proyecto 'La Escuela Cerca de tu Casa' que contempla para el siguiente año la construcción en Sonora de un bachillerato tecnológico en Hermosillo, y cuatro nuevos telebachilleratos en comunidades que no contaban con una preparatoria cercana.

De igual forma, como parte de la atención a la mejora de infraestructura educativa en escuelas de alta demanda, se llevará a cabo la ampliación de aulas en planteles escolares en Puerto Peñasco y Nogales.

Para la edificación de nuevas escuelas se tomarán en cuenta los ejes de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, así como Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y regiones sin servicios educativos.

Gracias, presidenta @Claudiashein, por impulsar más oportunidades para la juventud sonorense.



En 2026 tendremos nuevos espacios de aprendizaje: un Bachillerato Tecnológico en Hermosillo, ampliaciones en Nogales y Puerto Peñasco, y 4 nuevos Telebachilleratos en comunidades que… pic.twitter.com/gGfdyhk8HM — Alfonso Durazo (@AlfonsoDurazo) October 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui