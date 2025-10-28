¡Síguenos!
Anuncian Sheinbaum y Durazo construcción de cinco bachilleratos en comunidades de Sonora

Alfonso Durazo y Claudia Sheinbaum anunciaron que Sonora es parte del Programa de Bachillerato Nacional 'La Escuela Cerca de tu Casa'

El gobernador Alfonso Durazo y la presidenta Claudia Sheinbaum acercan bachilleratos a comunidades alejadas en Sonora Foto: Internet

Hermosillo, Sonora.- Con el objetivo de que las y los jóvenes sonorenses cuenten con opciones educativas cerca de sus hogares y puedan darle continuidad a su formación académica de nivel media superior, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció la edificación de nuevos planteles escolares para 2026 en la entidad, que forman parte del Programa de Bachillerato Nacional, destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Tania Rodríguez, subsecretaria de Educación Pública, dio a conocer el proyecto 'La Escuela Cerca de tu Casa' que contempla para el siguiente año la construcción en Sonora de un bachillerato tecnológico en Hermosillo, y cuatro nuevos telebachilleratos en comunidades que no contaban con una preparatoria cercana.

De igual forma, como parte de la atención a la mejora de infraestructura educativa en escuelas de alta demanda, se llevará a cabo la ampliación de aulas en planteles escolares en Puerto Peñasco y Nogales.

Para la edificación de nuevas escuelas se tomarán en cuenta los ejes de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, así como Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos y Comunidades Indígenas, y regiones sin servicios educativos.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

