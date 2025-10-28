CALOR y cielo despejado: Así estará el clima en Hermosillo HOY martes 28 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo vivirá un martes típico del otoño sonorense: cielo despejado, ambiente seco y temperaturas elevadas durante la tarde, ideales para quienes disfrutan de los días cálidos pero con noches más frescas. A pesar del paso de un Frente Frío por el norte del país, el calor prevalecerá en la capital sonorense, con condiciones muy estables y sin posibilidad de lluvias. Aquí el reporte del clima de hoy, martes 28 de octubre.

Así será el clima en Hermosillo este martes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el pronóstico de The Weather Channel, el día iniciará con un ambiente templado. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo permanecerá completamente despejado, con temperaturas de 19°C y viento leve del noreste, con rachas que oscilarán entre los 11 y 21 kilómetros por hora. La sensación térmica será prácticamente igual, por lo que el amanecer resultará agradable para realizar actividades al aire libre.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

Conforme avance la mañana, el sol se intensificará rápidamente. Entre las 08:00 y las 11:00 horas, el termómetro aumentará de 21 a 31°C, mientras el cielo se mantendrá despejado y el índice UV alcanzará niveles medios, por lo que se recomienda usar protector solar a partir del mediodía. El viento seguirá soplando de forma ligera, manteniendo una sensación térmica cercana a los 29°C, sin rastro de humedad.

Durante la tarde, el calor alcanzará su punto máximo. Hacia las 14:00 horas, Hermosillo registrará temperaturas de hasta 35°C, con una sensación térmica cercana a los 33°C. El cielo continuará sin nubes y el viento cambiará ligeramente de dirección hacia el noroeste, con rachas de 7 a 24 kilómetros por hora. Aunque el ambiente será seco, el índice UV se mantendrá en niveles medios, por lo que se aconseja precaución si se pasa tiempo prolongado bajo el sol.

Al caer la tarde-noche, las temperaturas comenzarán a descender de forma gradual. Hacia las 17:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 33°C, y ya para las 20:00, el ambiente se tornará más fresco con 28°C y cielo despejado. No se prevén cambios en la dirección del viento, que soplará suavemente desde el noroeste.

Finalmente, para la medianoche, Hermosillo cerrará el día con 25°C y una sensación térmica similar. El cielo seguirá completamente despejado, y el viento se mantendrá ligero, con dirección noreste y rachas de entre cinco y 20 kilómetros por hora. No hay pronóstico de lluvia ni formación de nubosidad significativa durante toda la jornada.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)