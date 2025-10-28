Clima en Sonora HOY martes 28 de octubre: Advierten día soleado y caluroso en Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 28 de octubre, Ciudad Obregón vivirá un día estable, con cielo despejado y condiciones que anuncian un ambiente cálido durante gran parte de la jornada. De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el servicio meteorológico de The Weather Channel, se espera que las temperaturas se mantengan agradables por la mañana, aumenten considerablemente hacia el mediodía y desciendan ligeramente por la noche, sin presencia de lluvias en la región. ¡Aquí el reporte del clima en Cajeme!

Durante las primeras horas del día, el cielo se mantendrá completamente despejado, con temperaturas cercanas a los 18 y 19°C. El viento soplará con dirección noreste a una velocidad de entre siete y 18 kilómetros por hora, mientras el índice UV permanecerá en niveles bajos, por lo que no se requiere protección solar durante la madrugada y primeras horas de la mañana. La sensación térmica será fresca y estable, ideal para quienes realizan actividades al aire libre o inician sus labores temprano.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el ambiente se tornará mucho más cálido. Entre las 11:00 y las 14:00 horas, la temperatura ascenderá hasta los 35°C, con una sensación térmica cercana a los 33 °C. El cielo continuará despejado y la radiación solar aumentará a niveles medios, con un índice UV entre cuatro y cinco, por lo que se recomienda el uso de protector solar de factor seis a 10 y mantenerse hidratado.

El viento cambiará ligeramente hacia el oeste, con rachas que podrían alcanzar los 24 kilómetros por hora, generando una sensación de bochorno típico del clima sonorense en esta temporada. Durante la tarde, el panorama se mantendrá estable y soleado. A las 17:00 horas, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 31°C, sin cambios significativos en el cielo, que continuará completamente despejado. La radiación solar disminuirá, y con ello el índice UV regresará a niveles bajos.

Conoce las condiciones #Meteorológicas que ocasionarán el #FrenteFrío Núm. 11 y su masa de aire #Frío, a partir de mañana en diferentes regiones de #México. Consulta nuestro #Aviso especial ?? pic.twitter.com/G1OtUmXcre — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 27, 2025

Por la noche, el ambiente será más agradable y fresco. A partir de las 20:00 horas, se registrarán temperaturas de 25°C, con una sensación térmica similar y vientos del oeste de hasta 19 kilómetros por hora. Hacia las 23:00 horas, el termómetro marcará cerca de 22°C, manteniendo el cielo despejado y condiciones de calma. El viento soplará con dirección este, con intensidad leve, y no se prevé presencia de nubosidad ni precipitaciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)