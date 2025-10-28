Clima en Sonora: ¿Se tendrán LLUVIAS para HOY en la NOCHE? Alertan por FRENTE FRÍO número 11

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para hoy martes 28 de octubre de 2025 por la noche? Si es así, es mejor que revises el pronóstico del clima en Sonora para conocer si se esperan lluvias para esta jornada nocturna. Además, debes saber que las autoridades están alertando por la entrada de un nuevo frente frío, el número 11, que causará el descenso de temperaturas en la entidad. TRIBUNA trae para el reporte de lo que señala la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para que el estado del tiempo no te sorprenda.

Para este martes 28 de octubre por la noche no se tiene pronóstico de lluvias, pero sí de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 35 a 50 km/h. La Conagua hace la advertencia de que las rachas de viento pueden derribar anuncios publicitarios y árboles, por lo que se pide tener precaución a los ciudadanos. Por otra parte, de acuerdo con el boletín del Organismo de Cuenca Noroeste, en el noroeste de Sonora aún prevalecerá el cielo despejado y se registrará viento de leve a moderado, pero no se prevén precipitaciones.

Reporte del clima en Sonora para hoy en la noche

En atención a las autoridades climatológicas, se encuentra en el Pacífico la tormenta tropical 'Sonia', que se ubica a mil 670 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. "Sigue alejándose del país en dirección oeste y se estima que se degradará a baja presión en el transcurso del día", afirma el comunicado. Mientras que ante el ingreso del nuevo frente frío número 11 se espera que las temperaturas tengan una baja considerable. "El ingreso del frente frío número 11 generará un descenso en las temperaturas, así como rachas de viento moderadas (40 a 60 km/h) en el noroeste y costa del centro del estado. Por su parte, se prevén condiciones estables que den paso a cielos mayormente despejados en todo el estado de Sonora. A su vez, el ingreso del frente originará amaneceres fríos a frescos (5°C a 14°C) en la región montañosa durante los próximos 3 días", informó la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en sus cuentas oficiales.

¿Cómo se puede esperar que sea el clima para mañana miércoles 29 de octubre en Sonora?

Según el SMN, para este miércoles 29 de octubre de 2025, se tendrá un cielo parcialmente nublado durante el día, y sin lluvia en la región. Por la mañana, ambiente fresco a templado en la región, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Sonora. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h.

Se espera la llegada del frente frío número 11

Fuente: Tribuna del Yaqui