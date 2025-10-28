Conagua advierte FRENTE FRÍO en el norte de México: ¿Afectará a Sonora HOY 28 de octubre?

Hermosillo, Sonora.- Este martes 28 de octubre de 2025, el estado de Sonora amaneció con cielos despejados y un ambiente templado, mientras el norte del país resiente los primeros efectos del Frente Frío Número 11, que avanza sobre el territorio nacional. Aunque este sistema provocará vientos muy fuertes y descenso de temperatura en otras regiones, en la entidad gobernada por Alfonso Durazo las condiciones permanecerán mayormente estables. Aquí el reporte del clima completo.

Así será el clima en Sonora este martes

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), durante la mañana de este martes el clima en Sonora será fresco en las zonas serranas del norte, con temperaturas mínimas de entre 11 y 17°C en municipios como Nogales, Agua Prieta y Nacozari. Se recomienda mantenerse abrigado en lo que el calor se hace presente en la región.

Así será el clima en Sonora este martes 28 de octubre. Foto: Conagua

En contraste, las regiones costeras como Puerto Peñasco y Guaymas amanecerán templadas, con valores cercanos a los 20°C y viento suave del noroeste. Hacia la tarde, Sonora alcanzará su punto más cálido del día. El termómetro subirá hasta los 36°C en Hermosillo, Caborca y Ciudad Obregón, mientras que en San Luis Río Colorado y Huatabampo se prevén máximas de 34 a 35 grados.

El cielo continuará despejado y se mantendrá un ambiente seco, aunque se esperan rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en el centro y norte del estado. Durante la noche, el clima volverá a ser agradable. Las temperaturas descenderán gradualmente, situándose entre 16 y 19 grados en la mayor parte del territorio. En las zonas de sierra, el aire frío comenzará a sentirse con más intensidad, especialmente en las primeras horas del miércoles, cuando se prevé un ambiente más fresco.

A pesar del paso del frente frío por el norte del país, Sonora no registrará lluvias este martes, y su cielo se mantendrá despejado gracias a una circulación anticiclónica que inhibe la formación de nubes. La recomendación general es mantenerse atento a los canales de comunicación del SMN y la Conagua, para tomar precauciones ante nuevos fenómenos naturales que pudieran afectar a Sonora.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)