Conceden amparo a exrector de Itson que fue vinculado por presunto desvío y abuso de autoridad

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 13 de julio de 2025, TRIBUNA te dio a conocer que Javier José 'N', exrector del Instituto Tecnológico de Sonora (Itson), habría sido vinculado a proceso por presunto desvío y abuso de autoridad; tras varios meses, hoy martes 28 de octubre de 2025 se informó que se le concedió un amparo; lo anterior fue dado a conocer por la empresa legal que lo representa.

Según te informó TRIBUNA en julio pasado, Javier José 'N', exrector de Itson, fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de abuso de autoridad, esto por la presunta autorización de pagos a la empresa Novutek durante su gestión, pues habría aprobado recursos públicos para la implementación de un sistema de control administrativo, sin que se hubieran cumplido en su totalidad las entregas ni las condiciones establecidas en el contrato.

En ese entonces se informó que Javier José 'N' estaría señalado por gestionar y autorizar dichos pagos sin el respaldo jurídico ni técnico necesario, lo que podría constituir un ejercicio indebido del servicio público y un manejo irregular del presupuesto institucional.

Hoy martes 28 de octubre, mediante un comunicado, Armendariz Borquez Firma Legal da a conocer que, después de promover un juicio de amparo en contra del auto de vinculación a proceso, el pasado 22 de octubre, la jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, concedió el amparo y le ordenó al juez oral de lo penal, con sede en Ciudad Obregón, que dictara auto de no vinculación a proceso.

"Esta sentencia demuestra que durante el periodo como rector del Itson, el doctor José Javier realizó sus funciones de manera eficiente, transparente y honesta. Como abogados defensores, esta firma velará en todo momento por los derechos de las personas a las que se les pretende fabricar delitos falsos", señala la publicación de Armendariz Borquez Firma Legal. De momento no hay un posicionamiento por parte de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) y de la Fiscalía Anticorrupción o del Instituto Tecnológico de Sonora o de sus directivos actuales.

Fuente: Tribuna del Yaqui