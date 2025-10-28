Durazo inaugura Clínica de Neurodesarrollo en Navojoa, golpe al narco en Obregón y más en el Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres enterarte de los acontecimientos más relevantes que ocurrieron durante las últimas horas en el estado, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora, tu nuevo resumen noticioso favorito donde encontrarás la información más valiosa de la agenda estatal. En la edición de hoy martes 28 de agosto, conoce detalles sobre la nueva Clínica de Neurodesarrollo que fue inaugurada en Navojoa.

Inauguran tercera edición del Tercer Congreso de la Familia

La presidenta del sistema DIF Hermosillo, Patricia Ruibal Zaragoza, inauguró este martes la tercera edición del Tercer Congreso de la Familia. El evento contó con la participación de ponentes nacionales para hablar temas como bienestar emocional, comunicación, prevención y fortalecimiento de lazos familiares.

Duro golpe al narco en Ciudad Obregón

El Gabinete de Seguridad de Sonora dio un duro golpe al crimen organizado tras asegurar armamento, droga y lograr la detención de dos sujetos en dos cateos realizados al sur de Ciudad Obregón. Los hechos ocurrieron en las colonias Las Misiones y Misión San Rafael.

Durazo inaugura Clínica de Neurodesarrollo en Navojoa

La mañana de este martes el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, dio el corte de listón para inaugurar la nueva Clínica de Neurodesarrollo en Navojoa. En este espacio se atenderán a niños y jóvenes con espectro autista y demás casos relacionados con el tema de salud mental.

